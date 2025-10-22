Foros

Israel, el cese del fuego y una idea para traer prosperidad a la Franja de Gaza

Es casi seguro que, de constituirse el nuevo Estado palestino, aloje a otros grupos beligerantes agresores del pueblo judío y, entonces, de nuevo, seré proisraelí y, como siempre, admirador del pueblo judío por sus muchos merecimientos

Por Orlando Morales Matamoros
La gente celebra en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv el 9 de octubre de 2025, tras el anuncio del nuevo acuerdo de alto el fuego en Gaza. Miles de israelíes jubilosos se congregaron en una plaza de Tel Aviv el 9 de octubre, con la esperanza de que los rehenes retenidos en Gaza tras dos años de temor y preocupación, regresaran, después de que Israel y las facciones palestinas alcanzaran un acuerdo de liberación de rehenes y tregua, un paso importante hacia el fin de la guerra.
Celebración, el pasado 9 de octubre, en la plaza de los Rehenes, en Tel Aviv. Miles de israelíes jubilosos se congregaron tras el anuncio de un nuevo acuerdo de alto el fuego en Gaza. (JOHN WESSELS/AFP)







