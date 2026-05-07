El Mundo

Venezuela reconoce muerte de preso político casi un año después de su deceso

La madre del fallecido pide que se practique una prueba de ADN para corroborar la identidad del cuerpo después de haber puesto un ramillete de flores en la tumba.

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Por AFP
Un sacerdote católico venezolano bendice el ataúd de una victima. Foto utilizada con fines ilustrativos (YURI CORTEZ/AFP)







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