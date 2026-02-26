El Mundo

Venezuela busca reactivar su industria energética con apoyo de Shell

El gobierno busca capitalizar sus vastas reservas energéticas con la ayuda de compañías extranjeras

EscucharEscuchar
Por AFP
Delcy Rodríguez
La presidenta interina Delcy Rodríguez, intenta atraer nuevamente inversiones extranjeras para recuperar su deteriorada industria petrolera (MARCELO GARCIA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
VenezuelaEstados UnidosDonald TrumpDelcy RodríguezPetróleoNicolas MaduroHugo Chávez
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.