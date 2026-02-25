El Mundo

Renuncia el fiscal general de Venezuela

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, renunció a su cargo, informó el miércoles la secretaria de la Asamblea Nacional. Lo que se sabe hasta ahora.

EscucharEscuchar
Por AFP
Tarek William Saab asegura que la respuesta del Estado evitó una guerra civil en Venezuela y acusa a opositores de premeditar la violencia.
Tarek William Saab era fiscal general de Venezuela. (JUAN BARRETO/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Tarek William SaabVenezuelaDelcy RodríguezLarry Devoe
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.