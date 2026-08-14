Venezuela anuncia excarcelación de 131 presos políticos tras avance en diálogo con oposición

Foro Penal confirmó al menos 40 excarcelaciones de personas detenidas en el contexto de distintos casos vinculados a presuntos delitos políticos y de seguridad.

Caracas, Venezuela. El gobierno interino de Venezuela anunció este viernes medidas alternativas a la prisión para 131 personas. La decisión se produjo tras un primer ciclo de negociaciones con la oposición. Estados Unidos auspicia el proceso.

La medida representa el primer resultado en paralelo a la mesa de diálogo. La liberación de presos políticos tomó fuerza como una de las principales demandas desde el inicio de las conversaciones.

Las negociaciones buscan una transición política en Venezuela. El proceso comenzó después del derrocamiento de Nicolás Maduro hace siete meses durante una operación militar estadounidense.

El gobierno informó que las 131 personas permanecían detenidas por su presunta o comprobada participación en delitos contemplados en el ordenamiento jurídico venezolano.

El anuncio llegó un día después de que Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora en las conversaciones, se comprometiera a impulsar la liberación de presos políticos.

Figuera recibió con esperanza la información sobre las excarcelaciones. También señaló que la medida todavía no alcanza a todos los detenidos.

Ángeles Tirado, familiar de varios detenidos, también celebró las liberaciones. Expresó satisfacción por los acontecimientos. Tirado pidió libertad plena y sin condiciones para todos los presos políticos.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó este viernes la liberación de más de 130 presos políticos en Venezuela como un paso crucial para el proceso de reconciliación del país.

Rubio indicó en una publicación en X que 1.046 venezolanos fueron liberados desde el 3 de enero. El jefe de la diplomacia estadounidense destacó esa cifra al referirse a las recientes excarcelaciones anunciadas en Venezuela.

Emirlendris Benítez figura entre las primeras excarceladas

Entre las primeras personas excarceladas este viernes figura Emirlendris Benítez. Alfredo Romero, director de la oenegé venezolana Foro Penal, informó sobre su salida mediante X.

Benítez fue detenida en agosto del 2018. Tenía cuatro meses de embarazo. Las autoridades la acusaron de participar en un atentado con drones contra Maduro.

La mujer recibió cargos por homicidio calificado frustrado, terrorismo y traición a la patria. Un tribunal la sentenció a 30 años de prisión.

Organizaciones de derechos humanos y abogados defensores denunciaron torturas contra Benítez. También reportaron tratos crueles y degradantes. Según esas denuncias, las agresiones provocaron un aborto espontáneo.

Benítez tiene 45 años y se dedicaba al comercio. Otras cinco mujeres también salieron en libertad junto con ella.

Foro Penal confirma al menos 40 excarcelaciones

Foro Penal confirmó durante la tarde de este viernes la excarcelación de al menos 40 presos políticos.

La organización contabilizaba 391 presos políticos hasta el lunes 10 de agosto.

Tirado tiene familiares vinculados con el denominado caso Plaza Venezuela. La mujer insistió en que espera la libertad de todos los detenidos y no solo la de sus familiares.

Unas 50 personas fueron arrestadas durante el 2025 por ese caso. Las autoridades las acusaron de terrorismo por su supuesta participación en un plan para derrocar a Maduro. El presunto plan incluía la detonación de explosivos en Caracas.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos difundió imágenes de un grupo de personas excarceladas de Rodeo I, una prisión ubicada en las afueras de Caracas.

Ese centro penitenciario recibió denuncias que lo describen como un centro de torturas.

Según la organización, 25 expresos políticos del caso Plaza Venezuela pidieron justicia después de salir de Rodeo I.