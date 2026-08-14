El Mundo

Venezuela anuncia excarcelación de 131 presos políticos tras avance en diálogo con oposición

La medida llega tras el primer ciclo de negociaciones y beneficia a detenidos de casos como el atentado con drones y Plaza Venezuela

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Por AFP
Foro Penal confirmó al menos 40 excarcelaciones de personas detenidas en el contexto de distintos casos vinculados a presuntos delitos políticos y de seguridad.
Foro Penal confirmó al menos 40 excarcelaciones de personas detenidas en el contexto de distintos casos vinculados a presuntos delitos políticos y de seguridad. (JUAN BARRETO/AFP)







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