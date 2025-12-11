El Mundo

Vacunas no causan autismo, confirma nuevo y contundente análisis de la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) desmiente que las vacunas causen autismo. Descubra los resultados de un análisis mundial de 31 estudios

Por AFP
Retirada de Estados Unidos de la OMS amenaza su financiamiento, afecta programas globales y genera inquietud en Europa y China.
Hoy la OMS publicó un nuevo análisis del Comité consultivo mundial para la seguridad de las vacunas que, con base en datos disponibles, no estableció ninguna relación de causalidad entre las vacunas y el autismo (FABRICE COFFRINI/AFP)







