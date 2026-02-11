‘Usted está dirigiendo un encubrimiento masivo sobre Epstein’ : Demócratas reprochan a fiscal general Pam Bondi

Demócratas acusan a la fiscal Pam Bondi quien mantiene una estrecha relación con el Presidente Donald Trump de encubrimiento de archivos en el caso Epstein

Washington, Estados Unidos . Legisladores demócratas acusaron a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, de llevar a cabo un “encubrimiento” de los archivos sobre Jeffrey Epstein y de convertir el Departamento de Justicia en un arma de represalia del presidente Donald Trump.

Bondi fue increpada por congresistas durante una tensa audiencia en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, ante el cual la fiscal defendió la gestión que el Departamento ha hecho de los registros sobre el delincuente sexual.

En la sesión estuvieron presentes varias de las víctimas de Epstein, quien murió en prisión en 2019 antes de ser juzgado por explotación sexual de menores.

Jamie Raskin, el demócrata de mayor rango del comité, criticó la lenta publicación de los archivos de la investigación sobre Epstein así como la edición que se hizo a los documentos.

“Usted está dirigiendo un encubrimiento masivo sobre (los archivos) Epstein directamente desde el Departamento de Justicia, dijo Raskin, quien criticó que solo se hayan publicado tres de los seis millones de documentos disponibles.

Una ley de transparencia, aprobada por el Congreso y promulgada por el presidente Donald Trump tras presiones del Partido Republicano, obligó al Departamento de Justicia a publicar todos los documentos del caso Epstein.

La legislación exigía mantener en reserva los nombres u otra información personal identificable de las víctimas de Epstein, que sumaban más de 1.000 según el FBI.

Bill Clinton y su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, pidieron que su testimonio sobre sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein se haga en público (AFP/AFP)

Pero las figuras poderosas —incluidos políticos como Trump y varios magnates empresariales— que eran cercanas a Epstein no podían ser protegidas, según la ley.

Raskin dijo que, pese a ello, se editaron los documentos para ocultar los nombres de “abusadores, facilitadores, cómplices y co-conspiradores” de Epstein, “aparentemente para ahorrarles vergüenza y deshonra, que es exactamente lo contrario de lo que la ley le ordenó hacer”.

Bondi, estrecha aliada de Trump, dijo que cientos de abogados y revisores “dedicaron miles de horas a revisar minuciosamente millones de páginas para cumplir con la ley del Congreso”.

Raskin y otros legisladores demócratas además condenaron las acusaciones del Departamento de Justicia contra los rivales políticos del presidente, diciendo que este fue convertido “en el instrumento de venganza de Trump”.