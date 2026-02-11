El Mundo

‘Usted está dirigiendo un encubrimiento masivo sobre Epstein’ : Demócratas reprochan a fiscal general Pam Bondi

Acusan a Pam Bondi fiscal general y gran amiga de Donald Trump de encubrir evidencia sobre el caso Epstein.

Por AFP
Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, designa a Pam Bondi como secretaria de Justicia para liderar el Departamento en su administración.
Demócratas acusan a la fiscal Pam Bondi quien mantiene una estrecha relación con el Presidente Donald Trump de encubrimiento de archivos en el caso Epstein (CHARLY TRIBALLEAU OLIVIER DOULIERY/AFP)







Estados UnidosEpsteinDemócratas
