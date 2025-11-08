UPS y FedEx dejan en tierra sus aviones tras accidente fatal en Estados Unidos

UPS y FedEx detuvieron sus vuelos con MD-11 luego de un accidente mortal en EE. UU. Boeing solicitó un análisis adicional del modelo.

Las compañías de transporte UPS y FedEx suspendieron temporalmente los vuelos de sus aviones de carga MD-11, tras un accidente aéreo ocurrido esta semana en Kentucky, Estados Unidos, que dejó un saldo de 14 personas fallecidas.

El hecho ocurrió el martes, cuando un McDonnell Douglas MD-11 de UPS, que se dirigía a Hawái, cayó poco después del despegue desde el Aeropuerto Internacional Louisville Muhammad Ali.

El impacto del avión contra comercios cercanos generó una fuerte explosión e incendio. La aeronave transportaba a tres miembros de la tripulación.

UPS informó que la medida se tomó por precaución y en aras de la seguridad, siguiendo la recomendación del fabricante. Además, indicó que implementó planes de contingencia para mantener la continuidad del servicio. FedEx también aplicó la suspensión de manera inmediata.

El MD-11 fue fabricado originalmente por McDonnell Douglas, compañía adquirida por Boeing en 1997. La firma Boeing recomendó la suspensión de operaciones para realizar un análisis técnico adicional de la aeronave. Señaló que la seguridad es la prioridad y que la recomendación se extendió a los tres operadores de este modelo: UPS, FedEx y Western Global Airlines.

UPS explicó que los aviones MD-11 representan aproximadamente el 9% de su flota.

El avión iba rumbo a Hawái con combustible para largo alcance

El aparato accidentado transportaba unos 38.000 galones de combustible para su ruta a Hawái. La aeronave estuvo cerca de colisionar con una planta de ensamblaje de vehículos Ford, en la que trabajan cerca de 3.000 personas.

Imágenes aéreas mostraron escombros y humo en la zona del impacto. Bomberos trabajaron durante horas para contener las llamas.

Las autoridades indicaron que el siniestro ocurrió debido a que uno de los motores se incendió y se desprendió durante el despegue. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) ya recuperó la grabadora de datos de vuelo y la grabadora de voz de cabina. Estos dispositivos fueron enviados a Washington para su análisis.

La NTSB detalló que el avión había sido fabricado en 1991 y posteriormente modificado para carga. El accidente representa el más letal en la historia de UPS, cuya base logística principal, Worldport, opera desde Louisville y emplea a miles de personas.

Este suceso ocurre durante el cierre gubernamental más extenso en la historia de Estados Unidos. El secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió sobre el riesgo de un caos aéreo debido a la falta de personal de control aéreo.

Sin embargo, la NTSB aseguró que no se reportaron problemas de personal en el aeropuerto al momento del accidente.

