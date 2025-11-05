Al menos tres muertos y 11 heridos en accidente de avión de carga en Estados Unidos.

Washington, Estados Unidos. Al menos tres personas murieron y 11 más resultaron heridas luego de que un avión de carga de UPS se estrellara el martes poco después de despegar del Aeropuerto Internacional de Lousiville con destino a Hawái, informó el gobernador de Kentucky, Andy Beshear.

“En este momento creemos que tenemos al menos tres fallecidos. Pero creo que ese número va a aumentar. Tenemos al menos 11 heridos, algunos de ellos con lesiones muy graves que están siendo tratados en hospitales locales. De nuevo, creo que ese número también va a aumentar”, dijo Beshar en una rueda de prensa el martes en la noche.

Captan momento exacto en que se estrella un avión de UPS en Kentucky

Una grabación del sitio accidente muestra una gran cantidad de escombros mientras bomberos combatían el incendio.

Un edificio cercano parecía tener algunos daños causados posiblemente por el accidente.

El mes pasado, otro avión de carga se salió de la pista al aterrizar en Hong Kong, causando la muerte de dos personas en el aeropuerto.