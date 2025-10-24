El Mundo

Unión Europea acusa a Meta y TikTok de violar su ley digital: enfrentan multas

La Unión Europea acusó a Meta y TikTok de falta de transparencia y mecanismos de denuncia ineficaces, lo que podría derivar en multas

Por AFP
Móvil con íconos de las principales redes sociales, entre ellas, Facebook, Instagram y WhatsApp, para ilustrar la eliminación de verificación de datos implementada por Facebook.
Meta, propietaria de Facebook, WhatsApp, Threads e Instagram, está en la mira de la UE que le reclama freno a difusión de contenidos ilegales y garantizar que los mercados digitales permanezcan abiertos y transparentes (imagen ilustrativa). Fotografía: (Shutterstock)







AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

