Meta advierte sobre estafas dirigidas a personas mayores y agrega nuevas funciones de alerta

Las personas mayores de 60 años en Estados Unidos perdieron un total de $4.800 millones por fraude, solo durante el pasado año

Por Europa Press
Meta AI viene integrada en WhatsApp. Sepa cómo quitarla de la vista si no desea usar esta inteligencia artificial.
Meta implementó nuevas funciones de alerta para avisar a los usuarios sobre posibles fraudes en los chats de WhatsApp y Facebook. (Canva/Canva)







