Facebook cerrará la app de Messenger para computadoras: ¿qué pasará con sus mensajes?

Meta eliminará la app de escritorio de Messenger. El cierre será en diciembre y las conversaciones seguirán en Facebook.

Meta confirmó que eliminará la aplicación de escritorio de Messenger. La medida afectará a los sistemas Windows y macOS.

Las personas usuarias solo podrán seguir las conversaciones a través del sitio web de Facebook, donde se mantendrán las funciones de mensajería, incluyendo llamadas.

Messenger funciona tanto con una cuenta de Facebook como sin ella. Hasta ahora se ofrecía como aplicación móvil para Android e iOS y como aplicación de escritorio. Esta última versión desaparecerá próximamente, de acuerdo con una notificación que Meta ha comenzado a publicar en su página de Ayuda.

La compañía indicó que cuando inicie el proceso de retiro, notificará directamente a quienes utilicen la aplicación. Estos tendrán un plazo de 60 días para seguir usándola antes de su eliminación definitiva.

Aunque Meta no detalló una fecha exacta, el medio Engadget reportó que el cierre se concretará el 15 de diciembre.

Como parte del proceso de transición, las personas podrán guardar su historial de conversaciones en Facebook. Para ello, deberán activar la opción de almacenamiento seguro, disponible dentro de la misma plataforma.

