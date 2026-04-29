El Mundo

Unas 30 personas desaparecidas al hundirse un barco en Uganda

‘Entre los posibles factores figuran la sobrecarga, el viaje nocturno y el estado de la embarcación’, indicó la policía.

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Por AFP
Migrantes descansan a bordo del barco 'Lifeline' en las costas de Malta. Imagen utilizada con fines ilustrativos. (FELIX WEISS/AFP)







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