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Una poeta, una locutora, una voluntaria: las vidas truncadas por los ataques de Israel en el Líbano

Fuente militar libanesa dice que mayoría de 300 muertos en bombardeos del miércoles eran civiles.

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Por AFP
Equipos de emergencia buscan sobrevivientes en el lugar de un ataque aéreo israelí que tuvo como objetivo la localidad libanesa de Choukine, en el sur del país, el 9 de abril de 2026.
Equipos de emergencia buscan sobrevivientes en el lugar de un ataque aéreo israelí que tuvo como objetivo la localidad libanesa de Choukine, en el sur del país, el 9 de abril de 2026. (ABBAS FAKIH/AFP)







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