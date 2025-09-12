El Mundo

Una planta invasora amenaza con desaparecer un pueblo de pescadores

La Hydrilla verticillata crece sin control, bloquea la pesca y amenaza la vida de los habitantes. También causó enfermedades en niños.

Por AFP
La planta invasora dificulta la pesca, principal sustento de los vecinos de Nueva Venecia, poniendo en riesgo su economía y alimentación
La planta invasora dificulta la pesca, principal sustento de los vecinos de Nueva Venecia, poniendo en riesgo su economía y alimentación. (LUIS ACOSTA/AFP)







