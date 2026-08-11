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‘Una perturbación sin precedentes’: por qué el petróleo no para de fluctuar tras 5 meses de conflicto

El precio del petróleo experimenta un nerviosismo histórico. Descubra cómo el bloqueo en el estrecho de Ormuz y las refinadoras afectan el precio global del combustible

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Por AFP
Primer plano de una tubería metálica de la que fluye petróleo crudo oscuro hacia un recipiente de almacenamiento durante una operación de la industria petrolera.
La cotización del petróleo no deja de fluctuar. (Europa Press /Europa Press)







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