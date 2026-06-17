Una persona que trabajaba en una clínica londinense intentó vender el historial médico de Catalina

La princesa Catalina fue sometida en enero de 2024 a una cirugía abdominal mayor en la London Clinic, donde permaneció hospitalizada alrededor de diez días.

Londres, Reino Unido. Una persona que trabajaba en una clínica londinense, y que ya ha sido despedida, intentó vender el historial médico de la princesa Catalina durante su hospitalización en enero de 2024, informó el miércoles el organismo británico de protección de datos, que le impuso una advertencia formal.

La esposa del príncipe Guillermo, heredero al trono británico, fue sometida a una importante operación abdominal el 16 de enero de 2024 en la London Clinic, donde permaneció hospitalizada durante unos diez días.

Unas semanas después, en marzo de 2024, la princesa anunció que padecía cáncer, cuya naturaleza nunca fue revelada, y por el que siguió un tratamiento de quimioterapia.

La autoridad británica de protección de datos, la Information Commissioner’s Office (ICO), anunció el miércoles que había “concluido su investigación penal” iniciada en marzo de 2024 sobre “el uso indebido deliberado de información personal altamente sensible y un intento de divulgarla a cambio de una compensación económica”.

Sin mencionar el nombre de la princesa, la ICO añadió que la investigación estaba relacionada con una “violación de datos notificada en marzo de 2024 por la London Clinic”.

Por ello, el organismo emitió una “advertencia formal a un antiguo profesional sanitario de Londres” —sin especificar si se trata de un hombre o una mujer—, al considerar que es “la respuesta adecuada y proporcionada” a los hechos.

En un comunicado, la London Clinic afirmó estar “satisfecha de que su colaboración con la ICO haya permitido cerrar este triste incidente aislado”, subrayando que el hospital no cometió “ninguna infracción normativa”.

El tabloide The Mirror reveló en aquel momento que “al menos un miembro del personal” de esta exclusiva clínica habría intentado acceder al historial médico de la princesa.

Según el periódico, esa persona fue despedida e inhabilitada profesionalmente.