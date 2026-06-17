El Mundo

Una persona que trabajaba en una clínica londinense intentó vender el historial médico de Catalina

La investigación sobre la filtración de datos de la princesa Catalina concluye con una sanción formal.

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Por AFP
Kate Middleton
La princesa Catalina fue sometida en enero de 2024 a una cirugía abdominal mayor en la London Clinic, donde permaneció hospitalizada alrededor de diez días.







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AFP

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