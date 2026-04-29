Príncipe William y Kate Middleton celebran 15 años de matrimonio con una foto familiar inédita

La pareja real compartió una rara imagen junto a George, Charlotte y Louis en una fecha especial para la familia británica.

El príncipe William y Kate Middleton celebraron este miércoles 29 de abril sus 15 años de matrimonio con una publicación poco habitual en redes sociales. La cuenta oficial de los príncipes de Gales en Instagram compartió una imagen inédita junto a sus tres hijos, en una escena más íntima y familiar que llamó la atención de seguidores de la realeza.

La fotografía muestra a William y Kate recostados en un campo junto al príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis. La publicación destacó por su tono relajado y por tratarse de una de las escasas imágenes familiares difundidas por la pareja en su cuenta oficial.

Los seguidores reaccionaron de inmediato con mensajes de felicitación. Entre los comentarios resaltaron expresiones como felicitaciones por el aniversario, familia hermosa y una maravillosa trayectoria, reflejando el respaldo constante del público hacia la familia real.

Las fotos familiares publicadas en el perfil oficial del matrimonio no son frecuentes. La última apareció a mediados de diciembre de 2025, cuando compartieron un mensaje de Navidad. Sin embargo, esa imagen había sido tomada en abril de 2025, por lo que había pasado cerca de un año desde el último retrato familiar reciente.

La nueva publicación coincidió con otra conversación que volvió a poner el matrimonio de William y Kate en tendencia. En los últimos días, un video de su boda en 2011, celebrada en la Abadía de Westminster en Londres, se viralizó nuevamente en redes sociales.

El interés surgió luego de varias interpretaciones de lectura labial sobre un breve intercambio entre ambos justo después del intercambio de votos. Según el análisis de la especialista Nicola Hickling para el Daily Mail, William le preguntó a Kate si le había gustado la ceremonia mientras se preparaban para subir al carruaje que los llevaría de regreso al Palacio de Buckingham.

De acuerdo con esa interpretación, Kate respondió de forma afirmativa y con una sonrisa. Luego, William expresó que se sentía feliz de que ella estuviera bien.

Ya dentro del carruaje, el heredero también le habría consultado si se sentía cómoda. Después, según la especialista, Kate le preguntó si él estaba feliz. William respondió que sí y añadió un elogio sobre su apariencia, al señalar que lucía increíble. Middleton respondió con el mismo gesto.

El año anterior, la pareja celebró su aniversario número 14 durante una visita oficial a Escocia. En esa ocasión, William y Kate viajaron a las Hébridas, donde participaron en compromisos institucionales y compartieron imágenes que resaltaron la importancia de la comunidad local y su vínculo con esa región.

William y Kate se casaron en abril de 2011 en la Abadía de Westminster. Desde entonces, su relación se mantiene como una de las más observadas dentro de la familia real británica.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.