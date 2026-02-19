El papel clave de la reina Isabel II en la relación de William y Kate: libro revela cómo evitó la ruptura definitiva

Libro sobre William y Kate expone la intervención de Isabel II durante su separación en 2007 y los consejos que dio a ambos.

La reina Isabel II intervino para que el príncipe William retomara su relación con Kate Middleton tras una separación en 2007. Así lo revela un nuevo libro del periodista británico Russell Myers, cuyo lanzamiento está previsto para marzo en el Reino Unido.

La obra, titulada William and Catherine - The Monarchy’s New Era: The Inside Story, expone detalles del noviazgo del heredero al trono y la actual princesa de Gales. Myers es editor de temas monárquicos del diario Daily Mirror.

Según el adelanto publicado por ese medio, la monarca sostuvo una conversación privada con su nieto durante la ruptura. En ese encuentro le pidió que tuviera fe en la relación. También le aconsejó seguir su corazón y casarse con Middleton.

William y Kate se conocieron en 2001. Iniciaron su relación en 2003. En 2007 decidieron separarse de forma momentánea.

El libro atribuye la ruptura a la incomodidad de Middleton ante la renuencia de William a proponer matrimonio. Tras la reconciliación, Isabel II también habló con ella. Le recomendó mantenerse firme frente a las fuertes presiones de convivir con un esposo descrito como terco.

La pareja contrajo matrimonio en 2011. Son padres de tres hijos: el príncipe George de 12 años, la princesa Charlotte de 10 y el príncipe Louis de 7.

Hasta el momento, ni William ni Kate emitieron declaraciones públicas sobre el contenido del libro.

