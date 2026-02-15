El Mundo

Una IA busca pareja por él: el experimento que crea cuentas de citas para humanos

Un joven descubrió que su agente de inteligencia artificial podía crear perfiles de citas y enviar mensajes por él, un experimento que despierta tanto fascinación como dudas éticas sobre el uso de la IA en la vida amorosa.

Por AFP
Plataformas experimentales permiten que agentes de IA interactúen entre sí para encontrar pareja a sus creadores humanos, en un fenómeno que abre debates éticos.
Plataformas experimentales permiten que agentes de IA interactúen entre sí para encontrar pareja a sus creadores humanos, en un fenómeno que abre debates éticos.







IACitas
