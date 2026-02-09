Tecnología

Bots e inteligencia artificial ya dominan Internet y ponen en riesgo la confianza digital

La automatización online supera al tráfico humano y obliga a crear sistemas que garanticen interacciones reales, seguras y confiables en Internet

Por Europa Press
El auge de bots e inteligencia artificial impacta la seguridad digital y refuerza la necesidad de verificar usuarios humanos en entornos online.
El auge de bots e inteligencia artificial impacta la seguridad digital y refuerza la necesidad de verificar usuarios humanos en entornos online. (ChatGPT/Creada con IA)







Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

