El Mundo

Una exrehén israelí de Hamás afirma haber sido víctima de agresiones sexuales

Una exrehén israelí de Hamás afirmó en una entrevista televisiva haber sido víctima de varias agresiones sexuales.

EscucharEscuchar
Por AFP
Esta imagen facilitada por la Oficina de Prensa del Gobierno de Israel (GPO) muestra al padre (der.) de la rehén israelí Romi Gonen (2ª der.) y a otros familiares dándole la bienvenida en el centro médico Sheba, en Ramat Gan, cerca de Tel Aviv, el 19 de enero de 2025, tras su liberación.
Esta imagen facilitada por la Oficina de Prensa del Gobierno de Israel (GPO) muestra al padre (der.) de la rehén israelí Romi Gonen (2ª der.) y a otros familiares dándole la bienvenida en el centro médico Sheba, en Ramat Gan, cerca de Tel Aviv, el 19 de enero de 2025, tras su liberación. (MAAYAN TOAF/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
IsraelGazaHamásagresión sexual
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.