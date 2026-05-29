El Mundo

Una comentarista rusa de televisión desata las alarmas en Francia por ‘desinformación’ ante las elecciones

“Fedorova es una propagandista consumada que sirve de altavoz para la desinformación del Kremlin”, pero “todo el mundo es libre de eligir su propia línea editorial”, dice el canciller.

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Por AFP
Xenia Fedorova (C), exdirectora de la versión francesa del canal estatal ruso RT, prohibido en Francia tras la invasión de Ucrania, reacciona mientras activistas de “Por Ucrania, por su libertad y la nuestra” realizan una protesta contra su presencia
Xenia Fedorova (C), exdirectora de la versión francesa del canal estatal ruso RT, prohibido en Francia tras la invasión de Ucrania, reacciona mientras activistas de “Por Ucrania, por su libertad y la nuestra” realizan una protesta contra su presencia (XAVIER GALIANA/AFP)







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