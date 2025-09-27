Una ciudad de Estados Unidos enfrenta ataques de ardilla y vecinos lanzan alerta en folletos

Una ardilla causó alarma en Estados Unidos tras atacar a cinco personas. Vecinos emitieron advertencias y autoridades investigan el caso.

Una ardilla de comportamiento inusual provocó alarma en la ciudad de San Rafael, en California, luego de que cinco personas resultaran heridas tras ataques inesperados ocurridos en la vía pública.

Los primeros reportes surgieron en el vecindario de Lucas Valley, donde vecinos relataron que el animal apareció de forma repentina y agredió sin provocación aparente. Dos personas tuvieron que recibir atención en salas de emergencia por mordidas y arañazos.

Una de las víctimas fue una mujer que caminaba por la zona cuando el roedor se aferró a su pierna, declaró a KGO-TV, afiliada de ABC.

Otra afectada, que se encontraba junto a su sobrina, informó que el esquilo saltó hacia su rostro pero terminó atrapado en su brazo, causándole heridas sangrantes.

Los vecinos describieron al animal como una ardilla de color dorado, que aparece sin previo aviso. En respuesta, colocaron panfletos de advertencia donde se lee la frase “ardilla muy malvada” como forma de alertar a otros residentes.

A pesar de la agresividad del animal, las autoridades indicaron que las ardillas no transmiten rabia, aunque recomendaron no alimentar a animales salvajes para evitar incidentes similares en el futuro.

Desde mediados de setiembre, no se han reportado nuevos ataques. Sin embargo, en caso de que el esquilo reaparezca, las autoridades coordinarán su captura con organizaciones de protección animal, para proceder de forma segura.

