Una ciudad de Estados Unidos enfrenta ataques de ardilla y vecinos lanzan alerta en folletos

Una ardilla atacó a cinco personas en San Rafael, California, y generó alarma entre los vecinos. Autoridades pidieron no alimentar animales silvestres

Por O Globo / Brasil / GDA
Una ardilla causó alarma en Estados Unidos tras atacar a cinco personas. Vecinos emitieron advertencias y autoridades investigan el caso.
Una ardilla causó alarma en Estados Unidos tras atacar a cinco personas. Vecinos emitieron advertencias y autoridades investigan el caso. (Canva /Canva)







