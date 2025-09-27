Ciencia

La Antártida esconde un secreto bajo el hielo: descubren 85 lagos subterráneos

Descubren 85 lagos subglaciales en la Antártida gracias a un satélite europeo. Su hallazgo podría mejorar las proyecciones sobre el aumento del nivel del mar

Por O Globo / Brasil / GDA
Investigadores hallaron 85 lagos subglaciales en la Antártida gracias al satélite Cryosat. Su estudio es clave para proyectar el aumento del mar.
Investigadores hallaron 85 lagos subglaciales en la Antártida gracias al satélite Cryosat. Su estudio es clave para proyectar el aumento del mar. (Agencia Espacial Europea (ESA)/Agencia Espacial Europea (ESA))







