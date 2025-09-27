La Antártida esconde un secreto bajo el hielo: descubren 85 lagos subterráneos

Investigadores hallaron 85 lagos subglaciales en la Antártida gracias al satélite Cryosat. Su estudio es clave para proyectar el aumento del mar.

Un nuevo hallazgo científico reveló la existencia de 85 lagos subterráneos desconocidos bajo el hielo de la Antártida, un descubrimiento que podría transformar la comprensión sobre el comportamiento de las capas de hielo y su influencia en el nivel del mar.

El análisis de una década de datos del satélite Cryosat, de la Agencia Espacial Europea (ESA), permitió a investigadores del Reino Unido detectar cambios en la altura del hielo que evidencian la presencia de estos cuerpos de agua subglaciales.

El estudio, publicado en la revista científica Nature Communications, también identificó cinco redes interconectadas de lagos y nuevas rutas de drenaje en las profundidades del continente blanco.

El origen de los lagos subglaciales

Estos lagos se forman cuando el calor del lecho rocoso o la fricción entre el hielo y la roca provoca el derretimiento del hielo desde abajo.

La agua resultante puede fluir hacia el océano o acumularse en cavidades subterráneas, formando lagos ocultos bajo cientos de metros de hielo.

Debido a su ubicación inaccesible, la observación directa resulta imposible. Sin embargo, el satélite Cryosat ha permitido monitorear variaciones en la altura del hielo que indican cuándo un lago se llena o se vacía.

Inventario de lagos subglaciales antárticos (Agencia Espacial Europea (ESA)/Agencia Espacial Europea (ESA))

Un cambio en las cifras globales

Antes de este estudio, los científicos solo habían observado 36 ciclos completos de llenado y vaciado de lagos subglaciales a nivel mundial. La nueva investigación documentó 12 ciclos adicionales, lo que eleva el total a 48 registros globales.

Los investigadores también clasificaron los lagos en dos tipos: activos, con ciclos dinámicos de agua, y estables, con volumen constante.

El conocimiento de estas estructuras subglaciales es clave para mejorar las proyecciones sobre el aumento del nivel del mar. Actualmente, muchos modelos numéricos no incluyen la dinámica de los lagos subglaciales, lo que limita la precisión de las estimaciones.

Según los científicos, los nuevos datos sobre la ubicación y la evolución temporal de estos lagos permitirán fortalecer la comprensión sobre los procesos que influyen en el flujo de agua bajo el continente antártico.

