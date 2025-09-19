Ciencia

La Antártida alberga 85 lagos subterráneos previamente desconocidos, según un estudio

Un nuevo estudio con datos satelitales reveló 85 lagos subglaciales ocultos bajo el hielo de la Antártida. Su hallazgo impacta en las proyecciones del nivel del mar

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA y Silvia Ureña Corrales
Investigadores hallaron 85 lagos subglaciales en la Antártida gracias al satélite Cryosat. Su estudio es clave para proyectar el aumento del mar.
Investigadores hallaron 85 lagos subglaciales en la Antártida gracias al satélite Cryosat. Su estudio es clave para proyectar el aumento del mar. (Agencia Espacial Europea (ESA)/Agencia Espacial Europea (ESA))







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCAntártidaLagossubglaciales
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.