La Antártida alberga 85 lagos subterráneos previamente desconocidos, según un estudio

Investigadores hallaron 85 lagos subglaciales en la Antártida gracias al satélite Cryosat. Su estudio es clave para proyectar el aumento del mar.

Un estudio científico identificó 85 lagos subglaciales hasta ahora desconocidos en la Antártida, gracias a más de una década de observaciones del satélite Cryosat de la Agencia Espacial Europea (ESA).

Esta tecnología permitió a un equipo de universidades del Reino Unido detectar alteraciones en la superficie del hielo que delataron la existencia de cinco redes interconectadas de cuerpos de agua bajo el continente helado.

LEA MÁS: Misterioso hallazgo bajo un lago: arqueólogos localizan 31 naufragios

Los lagos subglaciales se forman cuando el calor del subsuelo terrestre o el rozamiento entre el hielo y la roca derriten parcialmente las capas profundas. Parte de esa agua se dirige al océano, pero otra permanece atrapada en cavidades, lo que da lugar a lagos que permanecen escondidos bajo cientos de metros de hielo.

Entre 2010 y 2020, los científicos observaron cómo la superficie del hielo subía y bajaba, una señal de que el agua fluía dentro y fuera de estas formaciones. Este fenómeno permitió identificar lagos activos y estables: los primeros con ciclos de llenado y vaciado, y los segundos con volúmenes constantes.

El estudio, publicado en la revista Nature Communications, aumentó a 48 el número de ciclos completos de drenaje y llenado observados a nivel mundial. Antes de esta investigación, solo se habían documentado 36.

Clave para predecir el nivel del mar

Los investigadores destacaron que conocer la hidrología subglacial del continente es crucial para comprender cómo se comportan las capas de hielo. Esto resulta determinante para mejorar los modelos que predicen el aumento del nivel del mar.

Hasta ahora, muchos modelos numéricos ignoraban la influencia de estas masas de agua ocultas. La información recolectada, que incluye la ubicación, el tamaño y la evolución de los lagos, permitirá ajustar proyecciones más precisas sobre el comportamiento del hielo antártico frente al calentamiento global.

LEA MÁS: Así funciona el espectacular avión supersónico de la NASA que unirá Nueva York y Londres en 4 horas

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.