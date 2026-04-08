Un país de Latinoamérica aprueba la custodia compartida de mascotas tras separación

Brasil permitirá la custodia compartida de mascotas. La ley surge ante el aumento de pleitos legales y el trato de los animales como parte de la familia.

El Congreso de Brasil aprobó una ley que permite la custodia compartida de mascotas para parejas que deciden separarse. La iniciativa busca eliminar los conflictos sobre la posesión de los animales domésticos tras una ruptura sentimental.

Según el texto obtenido por la agencia AFP, la medida establece que un juez determinará el régimen de convivencia y la división de gastos si las partes no logran un acuerdo.

Esta disposición legal responde al incremento de disputas judiciales por el cuidado de los animales en ese país. Los parlamentarios explicaron que la sociedad brasileña experimentó cambios profundos en las últimas décadas. Actualmente, muchas personas consideran a sus mascotas como miembros de la familia.

Para otorgar este régimen, el animal debió convivir con la pareja durante la mayor parte de la unión. No obstante, el sistema judicial no aplicará la custodia compartida en situaciones de riesgo o historial de violencia doméstica.

Los gastos de manutención se distribuirán de forma equilibrada entre los dueños.

En total, el país cuenta con más de 164 millones de mascotas según el Instituto Pet Brasil. Esta cifra es significativa frente a los 213 millones de habitantes de la nación suramericana.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva debe promulgar la legislación. El mandatario comentó recientemente que el cuidado de los animales implica gastos crecientes para los ciudadanos. Él mencionó que ahora los perros requieren visitas al dentista, baños semanales y atención veterinaria constante.

Lula da Silva y su esposa, Rosangela da Silva, adoptaron dos perras que habitan en la residencia oficial. El gobernante bromeó sobre cómo estos cuidados consumen parte del salario de los trabajadores a fin de mes.

La nueva ley formaliza una realidad social donde las parejas tienen menos hijos y vínculos más estrechos con sus animales.