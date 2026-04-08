El Mundo

Un país de Latinoamérica aprueba la custodia compartida de mascotas tras separación

El Congreso brasileño autoriza a jueces decidir el futuro de las mascotas cuando sus dueños se separan y no logran un acuerdo sobre su cuidado

EscucharEscuchar
Por AFP
Brasil permitirá la custodia compartida de mascotas. La ley surge ante el aumento de pleitos legales y el trato de los animales como parte de la familia.
Brasil permitirá la custodia compartida de mascotas. La ley surge ante el aumento de pleitos legales y el trato de los animales como parte de la familia. (Canva stocks/Lorna Pauli de Pexels / Michal Robak de Pexels)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaMAVBrasilMascotas
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.