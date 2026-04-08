Revista Perfil

A perros y gatos también les llega la vejez

Viven más años, pero esa longevidad exige más controles, atención y decisiones complejas por parte de las familias.

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Por Shirley Ugalde
Perros y gatos enfrentan riesgos severos por el calor. Conozca síntomas y medidas clave para mantener a su mascota fresca y segura.







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Shirley Ugalde

Shirley Ugalde

Periodista graduada de la Universidad de Costa Rica. Durante 10 años editó una revista de gastronomía y turismo.

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