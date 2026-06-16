El Mundo

Un hijo de Bolsonaro condenado a cuatro años de cárcel en Brasil por buscar sanciones contra su país

El hijo del exmandatario Jair Bolsonaro fue sentenciado por intentar obtener sanciones de Washington contra Brasil.

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Por AFP
Eduardo Bolsonaro, miembro de la Cámara de Diputados de Brasil e hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, apela al gobierno de Trump para presionar a las autoridades de Brasil tras una eventual condena a su padre.
Eduardo Bolsonaro fue sentenciado por la justicia brasileña tras ser hallado culpable de intentar presionar a la Corte Suprema mediante gestiones ante el gobierno de Donald Trump. (AFP/AFP)







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