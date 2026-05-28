El Mundo

Un enfrentamiento entre guerrillas deja 48 fallecidos en Colombia a días de las elecciones presidenciales

En medio de la peor ola violenta de la última década en Colombia, las dos facciones rebeldes se disputan las rentas del narcotráfico y la minería ilegal.

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Por AFP
Una pancarta con la leyenda 'Queremos la paz' cuelga en una calle del municipio de Teorama, región del Catatumbo, departamento de Norte de Santander, Colombia. La reciente ola de violencia dejó más de 80 muertos en esta localidad.
Una pancarta con la leyenda 'Queremos la paz' cuelga en la calle. Imagen utilizada con fines ilustrativos. (RAUL ARBOLEDA/AFP)







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