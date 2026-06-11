Un día después de reiniciar ataques contra Irán, Trump dice que los cancela y menciona posible acuerdo

Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves que anuló el ataque “muy duro” que tenía previsto realizar por la noche contra Irán y señaló la posibilidad de firmar un acuerdo con Teherán.

Trump destacó en su red Truth Social que las conversaciones con “la República Islámica de Irán se han elevado al más alto nivel de la dirección iraní”, por lo que ordenó cancelar “los ataques aéreos y los bombardeos que estaban previstos contra Irán esta noche”.

“Las conversaciones y los últimos puntos han sido, en principio y en detalle, aprobados por todas las partes implicadas”, prosiguió, enumerando entre otros a los países del Golfo, Turquía e Israel, que junto a Estados Unidos inició el conflicto con una andanada de ataques contra Irán el 28 de febrero.

“La hora y el lugar de la firma se anunciarán en breve”, dijo Trump, añadiendo que el bloqueo naval estadounidense contra Irán se mantendrá hasta entonces.

La agencia de noticias iraní Fars, citando a una fuente anónima, afirmó el jueves que Teherán aún no ha aprobado un texto de acuerdo con Estados Unidos.

“No se ha aprobado ningún texto para un memorándum de entendimiento inicial con Estados Unidos”, señaló Fars, que dijo citar a lo que describió como una fuente bien informada cercana al equipo negociador iraní.

Más temprano, Trump había anunciado que Estados Unidos iba a atacar a Irán “MUY FUERTE ESTA NOCHE”.

“En algún momento en un futuro no muy lejano, tomaremos la isla de Jark y otros puntos de infraestructura petrolera, y asumiremos el control total de sus mercados de petróleo y gas, muy parecido a lo que hemos hecho con Venezuela, lo cual está resultando magnífico tanto para Venezuela como para Estados Unidos”, añadió.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, prometió el jueves utilizar fondos iraníes para pagar los daños que el país cause a los aliados del Golfo.

“Cualquier daño que cause a nuestros aliados en el Golfo será pagado con fondos extraídos de cuentas iraníes”, escribió Bessent en X.