Trump anuncia que Estados Unidos lanzará un fuerte ataque a Irán y se apoderará de su instalación petrolera más estratégica

Trump elevó la presión sobre Irán al anunciar bombardeos y revelar planes para controlar infraestructura petrolera estratégica.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país lanzará un ataque militar de gran magnitud contra Irán durante la noche y afirmó que, posteriormente, buscará asumir el control de la infraestructura petrolera más importante de la nación persa.

El anuncio ocurre en medio de una nueva escalada del conflicto en Medio Oriente. La situación se agravó tras el colapso de la frágil tregua que intentaba contener los enfrentamientos entre Washington y Teherán.

A través de su red social Truth Social, Trump indicó que Estados Unidos golpearía a Irán “muy duramente esta noche”. Además, sostuvo que la Armada, la Fuerza Aérea, los radares, las defensas antiaéreas y buena parte de la capacidad ofensiva iraní quedaron neutralizados.

El mandatario reiteró que la ofensiva sería de gran intensidad y adelantó una estrategia que contempla el control de instalaciones energéticas iraníes.

La isla de Kharg se convierte en objetivo estratégico

Trump afirmó que, en un futuro cercano, Estados Unidos tomaría la isla de Kharg y otros puntos clave de la infraestructura petrolera iraní.

Según explicó, la intención sería asumir el control total de los mercados de petróleo y gas vinculados a esas instalaciones. El mandatario comparó esa eventual estrategia con las acciones impulsadas por Washington en Venezuela.

La isla de Kharg se ubica frente a la costa sur de Irán. Se trata de una ubicación estratégica para la economía del país debido a que cerca del 90% de las exportaciones petroleras iraníes salen desde ese enclave.

Desde allí, Irán conecta su producción con mercados internacionales. Entre ellos destaca China, principal comprador del petróleo iraní.

Durante años, el acceso a la isla permaneció bajo estricto control del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), brazo militar del régimen iraní encabezado por el líder supremo Mojtaba Khamenei.

La isla de Kharg, clave para la infraestructura energética de Irán. (-/AFP)

Expertos advierten riesgos de una operación terrestre

Analistas internacionales señalaron que una eventual toma de Kharg podría requerir el despliegue de fuerzas terrestres estadounidenses en Medio Oriente.

Esa posibilidad incrementaría los riesgos militares y también los desafíos políticos para la administración Trump.

En marzo, Estados Unidos atacó objetivos militares en la zona. Sin embargo, las autoridades iraníes informaron en ese momento que la industria petrolera continuó operando pese a la ofensiva.

Trump insiste en ampliar la ofensiva

Poco después de publicar el mensaje en Truth Social, Trump reafirmó sus amenazas durante una entrevista con el programa Fox & Friends.

El mandatario indicó que los bombardeos previstos serían más grandes y más potentes que los anteriores.

Además, reconoció que la toma de Kharg era una de sus opciones preferidas, aunque admitió incertidumbre sobre el respaldo de la opinión pública estadounidense a una operación de ese tipo.

Trump sostuvo que Irán se encuentra en una posición de debilidad y aseguró que el país no tendría alternativas frente a la presión militar de Washington.

BREAKING: President Trump says Iran could “wave the white flag of surrender” whenever they want after the U.S. took out the Islamic Republic’s Navy, air force, and anti-aircraft, but slams the mainstream media on how they would cover the victory.



“It could be the greatest deal… pic.twitter.com/EivSo5IZIk — Fox News (@FoxNews) June 11, 2026

La crisis complica las negociaciones de paz

La nueva amenaza surge después del fracaso del alto el fuego que se mantuvo durante dos meses.

Los intercambios de ataques entre Estados Unidos e Irán aumentaron la tensión regional y generaron nuevas dudas sobre las posibilidades de alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto, que supera los 100 días de duración.

Trump afirmó que todavía considera posible una rendición iraní y defendió la estrategia de presión militar para alcanzar un acuerdo definitivo.

También aseguró que Estados Unidos podría ingresar a territorio iraní con un contingente reducido y tomar el control del país, aunque aclaró que no desea desplegar tropas estadounidenses sobre el terreno.

Asesores cuestionan una invasión a gran escala

De acuerdo con información publicada por The New York Times, el presidente enfrenta limitadas alternativas.

El medio indicó que las reservas estadounidenses de armas de largo alcance disminuyeron y que una operación para tomar Kharg implicaría un riesgo considerable de bajas militares.

Además, gran parte de los asesores de Trump se opone a una intervención terrestre de gran escala destinada a derrocar al gobierno iraní.

Escalada tras ataques entre Irán, Israel y Estados Unidos

La tensión aumentó después de que Israel atacó posiciones del grupo Hezbollah en Líbano. Esa organización mantiene una estrecha alianza con Teherán.

La acción derivó en los primeros ataques directos entre Irán e Israel desde abril.

En un inicio, Trump exigió el fin de las hostilidades e incluso cuestionó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por considerar que los ataques dificultaban las conversaciones de paz.

Sin embargo, la situación cambió cuando Irán derribó un helicóptero Apache estadounidense en el estrecho de Ormuz.

Ese incidente desencadenó una nueva serie de enfrentamientos entre fuerzas estadounidenses y unidades vinculadas al régimen iraní.

Estados Unidos amplía operaciones militares en Irán

El miércoles, Trump advirtió que Irán tendría que pagar un alto precio por retrasar una salida diplomática al conflicto.

Posteriormente, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó sobre nuevos ataques de legítima defensa contra múltiples objetivos iraníes.

La operación respondió, según Washington, a una agresión continua e injustificada por parte de Teherán.

Las fuerzas estadounidenses atacaron sistemas de vigilancia militar, redes de comunicaciones y emplazamientos de defensa aérea distribuidos en distintas zonas del territorio iraní.

Centcom detalló que unidades del Cuerpo de Marines, la Fuerza Aérea y la Armada utilizaron municiones de precisión contra objetivos considerados una amenaza para las fuerzas estadounidenses y para el tránsito marítimo internacional.

El estrecho de Ormuz sigue en el centro del conflicto

Uno de los principales focos de tensión continúa siendo el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo.

Trump aseguró que Estados Unidos transportó millones de barriles de petróleo a través de esa vía sin conocimiento de Irán y pese a las restricciones impuestas por el régimen en la zona.

La importancia estratégica del estrecho mantiene la disputa entre Washington y Teherán como uno de los principales factores de incertidumbre para los mercados energéticos internacionales.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.