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Trump anuncia que Estados Unidos lanzará un fuerte ataque a Irán y se apoderará de su instalación petrolera más estratégica

La isla de Kharg, por donde sale cerca del 90% del petróleo iraní, se convierte en el centro de una nueva amenaza de Washington

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Por La Nación / Argentina / GDA
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Trump elevó la presión sobre Irán al anunciar bombardeos y revelar planes para controlar infraestructura petrolera estratégica. (-/AFP)







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