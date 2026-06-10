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Estados Unidos lanza nuevos ataques contra Irán

Donald Trump ordenó nuevos ataques tras acusar a Teherán de retrasar la tregua. Conozca las infraestructuras que están bajo la mira militar.

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Por AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interviene durante una mesa redonda sobre "Agricultura estadounidense" en Custer Farms, en Chippewa Falls, Wisconsin, el 5 de junio de 2026.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interviene durante una mesa redonda sobre "Agricultura estadounidense" en Custer Farms, en Chippewa Falls, Wisconsin, el 5 de junio de 2026. (SAUL LOEB/AFP)







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