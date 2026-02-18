El Mundo

Ucraniana lucha por mantener vivo a su esposo con ELA en medio de apagones por ataques rusos

En Cherníhiv, mujer enfrenta apagones de hasta nueve horas mientras cuida a su esposo paralizado y conectado a un respirador

EscucharEscuchar
Por AFP
Olena Grygorenko alimenta a su esposo Anatoli Kuchynsky en Chernígov el 12 de febrero de 2026, durante la invasión rusa de Ucrania. Olena Grygorenko apenas ha salido de su apartamento en Chernígov en las últimas semanas. Cada vez que se produce un apagón en la ciudad, corre a su lado para conectar las baterías de respaldo de su máquina de soporte vital.
Olena Grygorenko alimenta a su esposo Anatoli Kuchynsky en Chernígov el 12 de febrero de 2026, durante la invasión rusa de Ucrania. Olena Grygorenko apenas ha salido de su apartamento en Chernígov en las últimas semanas. Cada vez que se produce un apagón en la ciudad, corre a su lado para conectar las baterías de respaldo de su máquina de soporte vital. (TETIANA DZHAFAROVA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
UcraniaRusiaOlena GrigorenkoMujer cuida a esposo UcraniaELA
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.