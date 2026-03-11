Ucrania envía expertos en drones a países del Golfo ante ataques iraníes

Kyiv, Ucrania. Los expertos ucranianos en materia de lucha contra drones han comenzado a trabajar en tres estados del Golfo que han sido blanco de ataques iraníes, anunció el presidente Volodymyr Zelensky.
Kiev ha tratado de aprovechar su experiencia en el derribo de drones rusos para ayudar a las naciones del Golfo, que están siendo atacadas con los mismos drones Shahed de diseño iraní que Rusia dispara contra Ucrania.
“Tres de nuestros equipos se han ido: equipos fuertes de expertos, militares, ingenieros y diversas personas. Hoy los militares ya se están comunicando y trabajando”, declaró Zelenski a la prensa, incluidos periodistas de AFP.
Su portavoz confirmó por separado que los tres países eran Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.
Un equipo ucraniano también estaba en Jordania, dijo a la AFP un alto funcionario bajo condición de anonimato, sin dar más detalles.
Kiev utiliza una combinación de interceptores de drones baratos, herramientas de interferencia electrónica y cañones antiaéreos para derribar los drones rusos.
Ucrania ha propuesto cambiar sus interceptores por los costosos misiles de defensa aérea que el Golfo está utilizando actualmente para derribar los drones iraníes.