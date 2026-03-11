El Mundo

Ucrania envía expertos en drones a países del Golfo ante ataques iraníes

Equipos de Ucrania trabajarán en Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita para enfrentar drones de diseño iraní

Por AFP
Kiev, Ucrania. Ucrania, invadida por Rusia en febrero de 2022, anunció este jueves que rompió relaciones diplomáticas con Nicaragua, a la que acusó de reconocer una “soberanía” rusa sobre cinco regiones ucranianas ocupadas por Moscú.
Volodymyr Zelensky, anuncio que han comenzado a trabajar en tres estados del Golfo que han sido blanco de ataques iraníes. (GENYA SAVILOV/AFP)







