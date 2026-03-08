Ciencia

La guerra en Ucrania cambia a los perros callejeros: científicos detectan una transformación física y social acelerada

Investigadores analizaron 763 perros en zonas de combate y detectaron cambios físicos y sociales que reflejan una rápida adaptación al entorno de guerra

Por El Tiempo / Colombia / GDA
Un voluntario cuida a perros en el refugio para animales sin hogar “Give Me Your Paw, Friend” en Zaporiyia el 29 de enero de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania. “Give Me Your Paw, Friend” es un refugio que alberga alrededor de 450 perros. Entre ellos hay 160 perros provenientes de territorios ocupados, la mayoría trasladados por militares. Algunos de estos animales resultaron heridos por metralla o balas. (Foto de Tetiana DZHAFAROVA / AFP)
Un voluntario cuida a perros en el refugio para animales sin hogar “Give Me Your Paw, Friend” en Zaporiyia el 29 de enero de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania. (TETIANA DZHAFAROVA/AFP)







