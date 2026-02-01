El Mundo

Turquía: Al menos 16 muertos en dos accidentes de tránsito en zona turística

Dos accidentes en zonas turísticas de Turquía dejan decenas de víctimas.

EscucharEscuchar
Por AFP
Un autobús que transportaba a 34 personas se salió de la carretera cerca de la ciudad de Antalya, con un saldo de nueve muertos y 25 heridos, siete de ellos en estado crítico
Un autobús que transportaba a 34 personas se salió de la carretera cerca de la ciudad de Antalya, con un saldo de nueve muertos y 25 heridos, siete de ellos en estado crítico (HANDOUT/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TurquíaAutobúsHulusi Sahin
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.