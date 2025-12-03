Ciencia

Hallan un raro espejo de obsidiana de 8.500 años en antigua ciudad neolítica de Turquía

El objeto tiene origen en Canhasan, donde también se encontraron herramientas decoradas únicas de ese asentamiento antiguo

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Espejo de obsidiana de 8.500 años descubierto en Canhasan sugiere tradición tecnológica y ritual exclusiva de esa región.
Espejo de obsidiana de 8.500 años descubierto en Canhasan sugiere tradición tecnológica y ritual exclusiva de esa región. (Instagram/@canhasanproject)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGTurquía
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.