Hallan un raro espejo de obsidiana de 8.500 años en antigua ciudad neolítica de Turquía

Espejo de obsidiana de 8.500 años descubierto en Canhasan sugiere tradición tecnológica y ritual exclusiva de esa región.

Una pieza inusual sorprendió a los arqueólogos en Canhasan, Turquía. Se trata de un espejo de obsidiana con cerca de 8.500 años, localizado durante la segunda fase de excavaciones en esa antigua ciudad. La investigación forma parte del programa Patrimonio para el Futuro, liderado por el Ministerio de Cultura y Turismo de Turquía.

La obsidiana, un tipo de vidrio volcánico negro y brillante, dominó la producción de herramientas en esa región durante el Neolítico. Sin embargo, encontrar un espejo elaborado con ese material se considera un hecho raro y complejo.

El descubrimiento se dio a conocer el viernes 28 de noviembre por el equipo de investigación, encabezado por el arqueólogo Adnan Baysal, profesor de la Universidad de Ancara.

Tecnología avanzada y tradición artesanal

Los estudios indican que el espejo data del año 6.500 a. C. y sugiere que la elaboración de objetos con obsidiana fue una innovación local, vinculada con habilidades técnicas especializadas. Según los investigadores, la producción exigía un alto dominio de técnicas de pulido con materiales abrasivos.

El proceso de fabricación requería moldear con precisión la obsidiana hasta conseguir una superficie reflectante. Esto evidencia un conocimiento tecnológico avanzado para una sociedad del periodo neolítico.

Además del espejo, los arqueólogos localizaron herramientas y puntas de flecha hechas con el mismo material. Algunas de estas piezas presentan incisiones decorativas lineales, que hasta ahora solo se han encontrado en Can Hasan, lo que sugiere una tradición cultural única.

Uso simbólico y posible significado ritual

El hallazgo también plantea interrogantes sobre el significado del espejo. En culturas orientales, la obsidiana se usó para crear herramientas, objetos rituales y para el comercio. Encontrar un espejo sugiere que ese objeto pudo haber tenido un valor simbólico, posiblemente vinculado con el estatus social, la identidad personal o creencias espirituales.

El sitio arqueológico se extiende sobre una antigua ciudad que muestra indicios de planificación urbana, incluido un sistema de calles que podría tener hasta 10.000 años de antigüedad. Estas pistas refuerzan la idea de que Canhasan fue un centro cultural y tecnológico destacado en su tiempo.

