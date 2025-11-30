Descubren un anfiteatro neolítico de 11.000 años en Turquía que pudo reunir a las primeras comunidades

Estructura hallada en Turquía muestra indicios de ser un anfiteatro comunitario del Neolítico, con figuras humanas talladas y diseño nunca antes visto.

Una estructura de 11.000 años de antigüedad con forma de anfiteatro fue descubierta en el sitio arqueológico de Karahan Tepe, en el sureste de Turquía.

El hallazgo fue revelado por el Ministerio de Cultura y Turismo de Turquía como parte del proyecto “Legado para el Futuro”, centrado en rescatar sitios utilizados por las primeras comunidades del Neolítico en esa región.

Según informó Necmi Karul, quien lidera el equipo de excavación, Karahan Tepe habría sido habitado desde el 9.400 a. C. Los investigadores identificaron tres fases de ocupación, diferenciadas por los tipos de construcciones presentes.

En la fase inicial, se observaron estructuras de planta circular. En una segunda etapa, se encontraron edificaciones de forma cuadrada con esquinas redondeadas. La tercera fase estuvo marcada por diseños con ángulos rectos.

El edificio descubierto tiene 17 metros de ancho y contiene figuras humanas talladas que parecen estar sentadas en el suelo y también integradas a las paredes. Para los arqueólogos, estos elementos podrían reflejar un cambio simbólico en la cultura de esa época, al pasar del enfoque en animales a representaciones humanas.

La estructura cuenta con asientos en tres niveles y presenta puntos clave en su diseño, lo que sugiere que sirvió como un espacio para reuniones comunitarias. Este estilo arquitectónico no se había documentado antes en la región.

Con la recolocación de las piedras originales y el progreso en la restauración, los expertos esperan comprender mejor su función. Las evidencias indican que grupos numerosos se congregaban en este sitio, posiblemente para deliberaciones o actividades colectivas.

El equipo descartó que se tratara de un templo. Estiman que su propósito principal fue facilitar la vida en comunidad, en un contexto en que las sociedades comenzaban a establecerse en asentamientos fijos.

Según los investigadores, esta forma arquitectónica persistió en periodos posteriores, lo que refuerza la hipótesis de que las estructuras para reunión social surgieron como una necesidad de la vida sedentaria.

