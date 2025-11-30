Ciencia

Descubren un anfiteatro neolítico de 11.000 años en Turquía que pudo reunir a las primeras comunidades

Una estructura monumental con figuras humanas talladas y diseño único podría cambiar lo que se sabe sobre la vida social en el Neolítico

Por O Globo / Brasil / GDA
Estructura hallada en Turquía muestra indicios de ser un anfiteatro comunitario del Neolítico, con figuras humanas talladas y diseño nunca antes visto.
Estructura hallada en Turquía muestra indicios de ser un anfiteatro comunitario del Neolítico, con figuras humanas talladas y diseño nunca antes visto.







