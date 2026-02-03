El Mundo

Trump y Petro se reúnen en la Casa Blanca: ¿De qué hablaron los presidentes de Estados Unidos y Colombia?

Gustavo Petro y Donald Trump mantienen su primer encuentro oficial. Narcotráfico, energía y la crisis en Venezuela con la captura de Maduro centran la agenda.

EscucharEscuchar
Por Fernando Chaves Espinach, AFP , y Carlota Zamora González
Petro y Trump
Se esperaba que ambos jerarcas conversaran sobre narcotráfico, seguridad, y energía. (Redes sociales/Redes sociales)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Gustavo PetroColombiaEstados UnidosDonald Trump
Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, Universidad de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura y arte. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual de la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Curador con experiencia en CRFIC, MADC y otros.

AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

Carlota Zamora González

Carlota Zamora González

Ha colaborado en el área de Producción Audiovisual. Graduada en Inglés y Escritura Creativa en University of Exeter del Reino Unido.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.