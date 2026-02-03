Trump y Petro se reúnen en la Casa Blanca: ¿De qué hablaron los presidentes de Estados Unidos y Colombia?

Se esperaba que ambos jerarcas conversaran sobre narcotráfico, seguridad, y energía.

Washington, Estados Unidos. El presidente de Colombia Gustavo Petro y su homólogo estadounidense Donald Trump se reunieron por primera vez este martes en la Casa Blanca después de una serie de altercados por redes sociales y desencuentros tras la visita de Petro en Nueva York a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Los mandatarios se reunieron tras una llamada telefónica que ocurrió semanas atrás después del asalto a Venezuela que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

Se esperaba que ambos jerarcas conversaran sobre narcotráfico, seguridad, y energía. En la reunión también estaba presente el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y el Secretario de Estado, Marco Rubio.

Pocas horas antes de la reunión, Petro extraditó al criminal alias Pipe Tuluá, el capo de “La Inmaculada”, de Colombia a Estados Unidos.

Imagen publicada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, tras su encuentro con Donald Trump. (Presidencia de Colombia/Presidencia de Colombia)

Noticia en desarrollo...