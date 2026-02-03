El Mundo

Petro extradita a narco a Estados Unidos antes de cita con Trump

En un giro de política exterior, Gustavo Petro envió al capo de “La Inmaculada” a Washington. El gesto ocurre horas antes de su reunión clave con Donald Trump.

Por AFP
Gustavo Petro respondió a las acusaciones señalando que la “guerra contra las drogas” de EE. UU. ha sido un fracaso.
Petro también se comprometió en la llamada con Trump a actuar contra la guerrilla ELN en la frontera con Venezuela. (DAVID SALAZAR/AFP)







Gustavo PetroColombiaEstados UnidosDonald TrumpNarcotráfico
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

