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Trump retira demanda por la filtración de sus declaraciones de impuestos y crea fondo público para aliados investigados por gobierno de Biden

Un antiguo contratista del IRS fue condenado por filtrar a los medios las declaraciones de impuestos de Trump.

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Por AFP
Donald Trump retirá una demanda contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS)
Donald Trump retirá una demanda contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) (AFP/AFP)







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