Trump demanda al fisco por la divulgación de sus declaraciones de impuestos y pide $10.000 millones

Donald Trump, su hijo Eric y la Organización Trump reclaman daños millonarios por la filtración de datos fiscales que terminaron en medios estadounidenses.

Madrid. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, demandó este jueves al fisco estadounidense, el Servicio de Impuestos Internos (IRS), solicitando $10.000 millones por supuestos daños y perjuicios que le habría causado la filtración de su declaración de impuestos a medios estadounidenses por parte de un excontratista de la entidad actualmente encarcelado.

La demanda, en la que figuran también su hijo Eric Trump y la Organización Trump, pide un juicio con jurado popular y una declaración de que “los demandados, de forma deliberada, consciente y/o por negligencia grave, accedieron e inspeccionaron ilegalmente la información confidencial de las declaraciones de impuestos de los demandantes”, así como que “revelaron ilegalmente la información confidencial de las declaraciones de impuestos de los demandantes”, reza el documento judicial al que tuvo acceso Europa Press.

Asimismo, el inquilino de la Casa Blanca reclama “la mayor de las cantidades” derivadas de “cada divulgación no autorizada de la información de su declaración de impuestos, incluida cada divulgación posterior por parte de terceros, como el ‘New York Times’, ProPublica y muchos otros medios”, cuyos daños están estimados en el texto en $1.000 dólares, o bien de “los daños reales sufridos por los demandantes y todas las entidades relacionadas, incluidas cada una de las 418 entidades afiliadas a la Organización Trump que recibieron notificaciones del IRS”.

En ambos casos, la demanda cifra en “un mínimo de $10.000.000.000” el valor estimado que deberían percibir los afectados, que también solicitan el pago de “los costos y honorarios de abogados” y “cualquier otra reparación que el Tribunal considere justa y adecuada”.

La defensa de Trump ha basado el caso en que, “desde mayo de 2019 hasta al menos septiembre de 2020, el exempleado del IRS Charles “Chaz” Littlejohn, quien era empleado simultáneamente del IRS y/o de uno de sus contratistas, obtuvo acceso ilegal a las declaraciones de impuestos e información de las declaraciones de los demandantes y las divulgó al (diario) ‘New York Times’, (la agencia) ProPublica y otros medios de comunicación izquierdistas”.

Littlejohn fue sentenciado a inicios de 2024 a cinco años de prisión por filtrar información fiscal sobre miles de las personas más ricas de Estados Unidos a medios de comunicación entre 2018 y 2020.

Llegó a un acuerdo con la Fiscalía y se declaró culpable del cargo de divulgación no autorizada de declaraciones de impuestos e información sobre las mismas, confirmando, en concreto, haber enviado estas informaciones a los citados medios.

La Fiscalía, por su parte, solicitó para Littlejohn una condena de cinco años de prisión alegando que solicitó trabajar con el IRS con la intención de acceder y divulgar declaraciones de impuestos.