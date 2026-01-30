Economía

Trump demanda al fisco por la divulgación de sus declaraciones de impuestos y pide $10.000 millones

Trump acusa al IRS de violar su privacidad fiscal y exige $10.000 millones por la filtración de sus impuestos a medios de comunicación.

EscucharEscuchar
Por Europa Press
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una sesión informativa en la Sala Brady de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 20 de enero de 2026. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó el martes su frustración porque su mensaje sobre la economía "no estaba llegando", culpando a sus portavoces por el problema.
Donald Trump, su hijo Eric y la Organización Trump reclaman daños millonarios por la filtración de datos fiscales que terminaron en medios estadounidenses. (SAUL LOEB/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Donald TrumpIRSCharles LittlejohnDemanda de Trump
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.