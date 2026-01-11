Trump repostea mensaje que sugiere que Rubio sea presidente de Cuba

Donald Trump saluda a Marco Rubio durante un mitin de campaña en el J.S. Dorton Arena en Raleigh, Carolina del Norte.

Washington, Estados Unidos. El presidente Donald Trump reposteó este domingo en su red Truth Social un mensaje de un usuario de X que sugiere que el secretario de Estado Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, sea presidente de Cuba.

Trump republicó un mensaje del usuario Cliff Smith, publicado el 8 de enero, que decía: “Marco Rubio será presidente de Cuba”, acompañado de un emoji de risa. El comentario de Trump en su republicación fue: “¡Suena bien para mí!”.

El desconocido usuario, que en su biografía en la plataforma se presenta como un “californiano conservador”, tiene menos de 500 seguidores.

El presidente también instó a Cuba a “alcanzar un acuerdo” o enfrentar consecuencias no especificadas, y advirtió que el flujo de petróleo y dinero venezolano hacia La Habana se detendrá a partir de ahora.

“¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA: CERO!”, dijo Trump en su red Truth Social. “Les sugiero encarecidamente que alcancen un acuerdo, ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE”, añadió.

En su propia publicación poco después, Trump dijo que “Cuba vivió, durante muchos años, de grandes cantidades de PETRÓLEO y DINERO provenientes de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó ‘Servicios de Seguridad’ a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡PERO YA NO MÁS!”.

“La mayoría de esos cubanos están MUERTOS por el ataque de Estados Unidos la semana pasada, y Venezuela ya no necesita protección de los matones y extorsionistas que los mantuvieron como rehenes durante tantos años”, añadió.

Bajo un embargo de Estados Unidos, La Habana ha dependido cada vez más, desde el año 2000, del petróleo venezolano proporcionado como parte de un acuerdo alcanzado con el predecesor de Maduro, Hugo Chávez, hoy fallecido.

Las declaraciones del presidente Trump se producen una semana después de que fuerzas estadounidenses capturaran al presidente ahora depuesto de Venezuela en una operación nocturna en Caracas que dejó decenas de agentes de seguridad venezolanos y cubanos muertos.