Trump repostea mensaje que sugiere que Rubio sea presidente de Cuba

El presidente de Estados Unidos también instó a Cuba a ‘alcanzar un acuerdo’ o enfrentar consecuencias no especificadas

Por AFP
Donald Trump saluda al senador Marco Rubio, republicano de Florida, durante un mitin de campaña en el J.S. Dorton Arena en Raleigh, Carolina del Norte, el pasado 4 de noviembre. Rubio ha sido senador de Florida durante más de dos décadas, destacándose por su postura firme frente a China y Rusia.
Donald Trump saluda a Marco Rubio durante un mitin de campaña en el J.S. Dorton Arena en Raleigh, Carolina del Norte. (RYAN M. KELLY/AFP)







TrumpMarco RubioCubaEstados Unidos
