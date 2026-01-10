Estados Unidos ajusta su estrategia militar en el Caribe y reubica buques cerca de Cuba, según ‘The New York Times’

La reorganización incluye el traslado de dos buques anfibios y la salida de unos 3.000 militares, aunque Washington mantendrá operaciones navales en la región.

Estados Unidos inició una reducción gradual de su despliegue militar en el Caribe y trasladó dos buques de transporte anfibio a aguas al norte de Cuba, como parte de una reorganización de fuerzas en la región, según información publicada por The New York Times.

La medida se dio después de la operación ejecutada el 3 de enero en Venezuela, que culminó con la captura de Nicolás Maduro, de acuerdo con funcionarios estadounidenses citados de manera anónima por el medio neoyorquino.

La reorganización contempla una disminución aproximada de 3.000 efectivos, lo que dejaría el contingente militar de Estados Unidos en el Caribe en cerca de 12.000 militares, siempre según las fuentes consultadas por el diario.

A pesar de la reducción, la Administración de Donald Trump señaló que mantendrá presencia naval en la zona y continuará con las operaciones dirigidas a interceptar embarcaciones vinculadas con el narcotráfico.

Entre los movimientos confirmados figura el traslado de los buques USS Iwo Jima y USS San Antonio, ambos utilizados para el transporte de tropas en operaciones de desembarco anfibio, hacia aguas ubicadas al norte de Cuba.

Uno de los funcionarios citados indicó que al menos uno de estos navíos podría regresar en las próximas semanas a su puerto base en Norfolk, Virginia.

Desde hace varios meses, Washington sostuvo en el Caribe el mayor despliegue militar registrado en la región, como parte de su estrategia para presionar al régimen venezolano. Este despliegue incluyó destructores, buques anfibios y el portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande y moderno de la Armada estadounidense.

Las autoridades estadounidenses no detallaron si la actual reorganización implicará nuevos ajustes a corto plazo, más allá de confirmar la continuidad de las misiones navales en el área.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.