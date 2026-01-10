El Mundo

Estados Unidos ajusta su estrategia militar en el Caribe y reubica buques cerca de Cuba, según ‘The New York Times’

Washington inició cambios en su estrategia militar en el Caribe, con menos tropas y el movimiento de buques anfibios, tras una reciente operación relacionada con Venezuela

Por El Tiempo / Colombia / GDA
Buque USS Lake Erie utilizado por Estados Unidos en las labores de vigilancia en el Caribe. Foto: Marina de EE. UU.
La reorganización incluye el traslado de dos buques anfibios y la salida de unos 3.000 militares, aunque Washington mantendrá operaciones navales en la región. (El Tiempo/GDA/Cortesía)







