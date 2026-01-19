Trump: ‘Ya no me siento obligado a pensar solo en la paz’ tras perder el Nobel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en reunión bilateral con el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington D. C., el 24 de abril de 2025. Fotografía:

Oslo, Noruega. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que ya no se siente obligado a “pensar solo en la paz” tras no haber sido galardonado con el Premio Nobel de la Paz, según una carta enviada al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, publicada por varios medios internacionales.

En el mensaje, Trump aseguró que, dado que Noruega —país anfitrión del comité Nobel— no le otorgó el premio luego de sus esfuerzos por supuestamente poner fin a “ocho guerras o más”, ahora puede centrar sus acciones en lo que considera “bueno y apropiado para los Estados Unidos de América”.

Aunque Trump afirmó que la paz seguirá siendo un criterio “predominante”, sostuvo que su enfoque ahora no estará limitado a ese objetivo exclusivo.

El mandatario también aprovechó la misiva para reiterar su intención de que Estados Unidos tenga “control total y completo sobre Groenlandia”, justificando esta postura como un supuesto interés de seguridad global.

La oficina del primer ministro noruego confirmó la autenticidad de la carta y respondió que el Premio Nobel de la Paz no es otorgado por el gobierno de Noruega, sino por un comité independiente encargado de seleccionar al galardonado.

Store subrayó que el mensaje de Trump se recibió en el contexto de tensiones previas entre ambos países por temas geopolíticos.

El Nobel de la Paz 2025 fue concedido a la líder opositora venezolana María Corina Machado, y aunque ella entregó simbólicamente su medalla a Trump en un acto en la Casa Blanca, el comité Nobel aclaró que el galardón no puede transferirse ni compartirse, y que el nombre del ganador inicial —Machado— permanecerá en la historia como tal.

El intercambio diplomático se da en medio de un aumento de tensiones entre Estados Unidos y varios países europeos, especialmente por la postura de Trump respecto a Groenlandia y las amenazas de aranceles a aliados que se oponen a sus planes expansionistas.