Trump: ‘Ya no me siento obligado a pensar solo en la paz’ tras perder el Nobel

Presidente de Estados Unidos expresó su molestia en un mensaje escrito y reiteró que, tras no ganar el Nobel, priorizará lo que considere conveniente

Por AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en reunión bilateral con el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington D. C., el 24 de abril de 2025. Fotografía:
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en reunión bilateral con el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington D. C., el 24 de abril de 2025. Fotografía: (SAUL LOEB/AFP)







Donald TrumpNobel de la PazNoruegaJonas Gahr StoreReclamo diplomático
