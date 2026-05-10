Trump rechaza condiciones de paz de Irán y Teherán amenaza con nuevos ataques en el Golfo

Esta captura de pantalla, tomada el 10 de mayo de 2026 de un video publicado por el Comando Central de EE. UU. en su cuenta X el 8 de mayo de 2026, parece mostrar un ataque contra el petrolero M/T Sevda, de bandera iraní. Las fuerzas estadounidenses dispararon e inutilizaron dos petroleros de bandera iraní que intentaron violar el bloqueo estadounidense de los puertos de Irán el 8 de mayo pasado.

Washington. El presidente de Donald Trump rechazó este domingo las condiciones planteadas por Irán para avanzar hacia el fin de la guerra en Oriente Medio, mientras Teherán advirtió que responderá con fuerza a cualquier nuevo ataque estadounidense o despliegue militar extranjero en el estrecho de Ormuz.

“Acabo de leer la respuesta de los llamados ‘representantes’ de Irán. No me gusta. TOTALMENTE INACEPTABLE”, escribió Trump en su red social Truth Social.

Las declaraciones del mandatario estadounidense elevan la tensión en un conflicto que se prolonga desde finales de febrero, cuando Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra territorio iraní.

Desde entonces, la región vive una escalada militar que ha dejado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, además de fuertes impactos en la economía mundial.

Horas antes, la agencia estatal iraní IRNA informó que Teherán envió su respuesta a la más reciente propuesta de paz presentada por Washington a través de un mediador pakistaní.

Según la publicación, la propuesta iraní se centra en “poner fin a la guerra y garantizar la seguridad marítima” en el Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, afirmó este domingo que su país no se rendirá ante presiones extranjeras.

“Nunca nos inclinaremos ante el enemigo, y si se habla de diálogo o negociación, no significa rendición ni retirada”, escribió en la red social X.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que la guerra “no ha terminado” y sostuvo que todavía existen instalaciones nucleares iraníes que deben ser desmanteladas.

Irán amenaza con responder en el Golfo

El portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Rezaei, advirtió que Irán responderá de forma “fuerte y decisiva” si Estados Unidos ataca embarcaciones iraníes en el Golfo.

“Nuestra moderación ha terminado a partir de hoy”, afirmó en X.

En medio de la tensión, varios objetivos fueron atacados este domingo en la región del Golfo.

Entre ellos, un carguero que navegaba hacia Catar fue alcanzado por un dron cerca del puerto de Mesaieed, según el Ministerio de Defensa catarí.

Aunque no hubo reivindicación inmediata, medios iraníes señalaron que la embarcación navegaba bajo bandera estadounidense.

Además, Emiratos Árabes Unidos acusó a Irán de un ataque contra su territorio, mientras Kuwait informó que neutralizó un intento de agresión.

La tensión también alcanzó a Francia y Reino Unido, luego de que Irán advirtiera sobre una “respuesta decisiva e inmediata” si alguno de esos países despliega buques de guerra en el estrecho de Ormuz.

El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró que París no contempla una misión militar ofensiva en la zona, sino una operación de seguridad coordinada con Irán.

Mientras tanto, en el frente libanés, el Ministerio de Salud reportó la muerte de dos paramédicos vinculados al movimiento chiita Hezbolá durante bombardeos israelíes, pese al alto al fuego vigente.