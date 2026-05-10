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Donald Trump dice que Estados Unidos necesitaría solo dos semanas para atacar objetivos restantes en Irán

El expresidente estadounidense aseguró que ya se alcanzó el 70% de los objetivos militares en territorio iraní, mientras Benjamín Netanyahu insiste en que la guerra no terminará hasta retirar el uranio enriquecido iraní.

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Por AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla sobre el conflicto en Irán en la sala de prensa James S. Brady de la Casa Blanca el 6 de abril de 2026, en Washington, D.C.
Donald Trump aseguró en una entrevista que Irán ya está “militarmente derrotado”. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)







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