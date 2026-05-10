Donald Trump dice que Estados Unidos necesitaría solo dos semanas para atacar objetivos restantes en Irán

Donald Trump aseguró en una entrevista que Irán ya está “militarmente derrotado”.

Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en una entrevista este domingo que solo tomaría dos semanas atacar “cada uno de los objetivos” restantes en Irán, y añadiò que la república islámica ya està “militarmente derrotada”.

En la entrevista con la periodista independiente Sharyl Attkisson —la cual fue grabada la semana pasada—, también calificó a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) como un “tigre de papel” y acusó a los aliados de Washington de no haberle prestado asistencia en la campaña contra Teherán. “No estuvieron allí para ayudar”.

Estos comentarios se conocen luego de que Irán anunciara, este domingo, que respondió a la última propuesta estadounidense para poner fin a un conflicto que comenzó el 28 de febrero con ataques de Estados Unidos e Israel.

“Están militarmente derrotados. En su propia mente, tal vez no lo sepan. Pero creo que sí lo saben”, dijo Trump en la entrevista.

Sugirió que el ejército estadounidense podría “intervenir durante dos semanas más y atacar cada uno de los objetivos. Tenemos ciertos objetivos que deseábamos alcanzar —y probablemente ya hemos atacado el 70% de ellos—, pero tenemos otros que, hipotéticamente, podríamos atacar”.

“Pero incluso si no hiciéramos eso, ya saben, serían solo los toques finales”, lanzó.

Estados Unidos esperaba la respuesta de Irán a su última propuesta de acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio y reabrir la ruta de navegación clave que sale del Golfo. (-/AFP)

Guerra con Irán ‘no terminó’, afirma Netanyahu

En tanto, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró en una entrevista este domingo que el uranio enriquecido de Irán debe ser “retirado” antes de que la guerra entre Estados Unidos e Israel contra la república islámica pueda considerarse terminada.

“No ha terminado, porque aún queda material nuclear -uranio enriquecido- que tiene que ser retirado de Irán. Todavía hay instalaciones de enriquecimiento que deben ser desmanteladas”, dijo Netanyahu en un fragmento de una entrevista que se emitirá más tarde el domingo en el programa 60 Minutes de la cadena CBS.

“Se entra y se saca”, afirmó el dirigente israelí cuando se le preguntó cómo podría retirarse el uranio.

Netanyahu afirmó que el presidente estadounidense, Donald Trump, mantenía una postura similar.

“No voy a hablar de medios militares, pero el presidente —lo que el presidente Trump me ha dicho— es: ‘Quiero entrar allí’”.

Esa declaración contrasta con la postura pública de Trump. El republicano de 79 años se enfrenta a una creciente presión interna para poner fin a la guerra con Irán e insiste en que el programa nuclear de Teherán ha sido contenido.

Al ser consultado por la cadena CBS sobre cómo podrían extraerse las reservas de uranio de Irán, Netanyahu respondió que preferiría un acuerdo.

“Creo que se puede hacer físicamente. Ese no es el problema. Si se llega a un acuerdo, se entra y se retira, ¿por qué no? Esa es la mejor manera”.

Ante la insistencia sobre si existen opciones militares para incautarse del uranio oculto, Netanyahu declaró: “No voy a hablar sobre nuestras posibilidades militares, nuestros planes ni nada por el estilo”.

“No voy a establecer un cronograma, pero sí diré que se trata de una misión de suma importancia”, añadió.

Además de la cuestión aún sin resolver de las reservas de uranio, el dirigente israelí señaló que existen otros objetivos bélicos que todavía no se han cumplido.

“Quedan grupos a los que Irán apoya, así como sus misiles balísticos, que siguen queriendo fabricar. Ciertamente, hemos mermado gran parte de esa capacidad, pero todo ello sigue ahí y queda trabajo por hacer”, afirmó.