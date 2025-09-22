El Mundo

Trump rechaza carta de Maduro con invitación al diálogo: ‘Repitió muchas mentiras’

Donald Trump rechazó una carta del presidente de Venezuela, Nicolás Maudro, sobre una invitación al diálogo. Esto fue lo que dijo el mandatario estadounidense.

EscucharEscuchar
Por AFP
(FILES) (COMBO) This combination of pictures created on August 08, 2025 shows Venezuela's President Nicolas Maduro (L) in Caracas on January 10, 2025, and US President Donald Trump (R) in Pittsburgh, Pennsylvania on July 15, 2025. Venezuela's Nicolas Maduro on August 18, 2025, said he would deploy 4.5 million militia members in response to US "threats," after Washington raised the bounty for his arrest and launched anti-drug operations in the Caribbean. (Photo by Juan BARRETO and ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Donald Trump rechazó carta de Nicolás Maduro sobre dialogar. (JUAN BARRETO ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Donald TrumpNicolás MaduroEstados UnidosVenezuela
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.