El Mundo

Trump pide investigación federal sobre presuntos vínculos entre Epstein y figuras demócratas

El presidente es mencionado antes y después de la campaña de 2016 en los correos electrónicos. Conozca los detalles.

EscucharEscuchar
Por AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa en un almuerzo multilateral con líderes africanos visitantes en el Comedor de Estado de la Casa Blanca en Washington D. C., este 9 de julio. Fotografía:
Donald Trump pide investigación federal días después de que el partido democrático publicara correos de Epstein que implicarían al presidente. (JIM WATSON/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Donald TrumpJeffrey Epstein
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.